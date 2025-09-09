PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe bestehlen 85-Jährige

Neuenrade (ots)

Einer 85-jährigen Seniorin wurde am Mittwoch beim Einkaufen in einem Discounter an der Bahnhofstraße das Portemonnaie gestohlen. Während des Einkaufs zwischen 17 und 18 Uhr hatte sie einen Jutebeutel mit dem Portemonnaie an ihren Einkaufswagen gehängt. An der Kasse fiel ihr auf, dass die Geldbörse weg war. Am Montagnachmittag erstattete die Seniorin Anzeige bei der Polizei, die umgehend eine KUNO-Sperrung veranlasste. Die Polizei rät weiter zur Vorsicht beim Einkauf. Der Einkaufswagen ist der schlechteste Unterbringungsort für Wertsachen. Stattdessen sollten Portemonnaies dicht am Körper, zum Beispiel in Innentaschen von Jacken, getragen werden. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 09.09.2025 – 14:05

    POL-MK: Banker ergaunern Bankkarte und Geld einer 83-Jährigen - Trekkingrad gestohlen

    Plettenberg (ots) - Zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, 11 Uhr, wurde an der Kirchstraße ein E-Trekkingrad gestohlen. Der Eigentümer hat es am Sonntag an einem Fahrradständer abgestellt und abgeschlossen. Einen Tag später war das Rad vom Typ Bull Lacuba Evo Cross samt Schloss verschwunden. Der Bestohlene konnte der Polizei einen Fahrradpass vorlegen, aus der auch ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 14:03

    POL-MK: Wenn der Abfluss mal verstopft ist, stehen Betrüger bereit ...

    Meinerzhagen (ots) - Wenn der Abfluss mal verstopft ist, springen auch Betrüger gerne bei: Ein Meinerzhagener ist, wie es aussieht, auf schwarze Schafe hereingefallen. Am Freitagabend stellte er fest, dass der Küchenabfluss verstopft war. Im Internet suchte er nach Hilfe und stieß auf eine angebliche Sanitärfirma. Am nächsten Nachmittag rückten zwei Männer in ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 14:00

    POL-MK: Bagger-Teile demontiert und gestohlen

    Lüdenscheid (ots) - Unbekannte haben am Wochenende auf der Brücken-Baustelle mehrere Teile von einem Bagger abmontiert, der am Tweerweg stand. Am Montagmorgen fehlten unter anderem das Lenkrad, Lichtelemente und Teile der Außenverkleidung. (cris) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren