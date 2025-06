Feuerwehr Detmold

FW-DT: Ausgelöste Brandmeldeanlage

Das hauptamtliche Personal wurde heute um 16:10 Uhr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Bürokomplex am Braunenbrucher Weg alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte wurde Brandgeruch in einem Teil des Gebäudes festgestellt. Daraufhin wurde das Alarmstichwort auf "Feuer 3" erhöht und der Löschzug Mitte sowie die Löschgruppe Hiddesen zur Einsatzstelle gerufen.

Das Gebäude wurde evakuiert und eine erste Erkundung fand statt. Es konnte kein offenes Feuer festgestellt werden, jedoch war ein leichter Brandgeruch wahrnehmbar. In dem betroffenen Bereich wurden Elemente der Zwischendecke entfernt, um einen möglichen Brandherd zu finden. Hierbei konnten keine Feststellungen gemacht werden. Der Bereich wurde intensiv belüftet und die Brandmeldeanlage zurückgestellt.

Nach ca. 120 Minuten konnte die Einsatzstelle an den verantwortlichen Hausmeister übergeben und der Einsatz der Feuerwehr beendet werden.

