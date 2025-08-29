Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Schwerer Verkehrsunfall auf der A 59 bei Duisburg - Eine schwer und drei leicht verletzte Personen - Vollsperrung

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Donnerstag, 28. August 2025, 14:25 Uhr

Bei einem schweren Verkehrsunfall am späten Donnerstagmittag auf der A 59 bei Duisburg verlor der Fahrer eines Pkw die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit zwei weiteren Autos. Der Fahrer musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Erste Ermittlungen deuten auf einen internistischen Notfall hin.

Ein 53-jähriger Duisburger war mit seinem Audi A 6 auf der A 59 in Richtung Dinslaken unterwegs. In Höhe des Stadtteils Duissern verlor er möglicherweise aufgrund eines internistischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug und touchierte leicht den Citroen Jumpy eines 59-Jährigen Dortmunders. Im weiteren Verlauf fuhr der 53-Jährige ungebremst in einen VW Transporter, an dem ein 69-Jähriger Duisburger am Steuer saß, bis er zum Stillstand kam. Der VW Transporter war neben dem Fahrer mit zwei Beifahrerinnen im Alter von 68 und 71 Jahren besetzt. Der mutmaßliche Unfallverursacher musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden, die drei Insassen des VW verletzten sich leicht. Der Dortmunder blieb unverletzt. Alle Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Während der Unfallaufnahme war die Hauptfahrbahn nach Dinslaken voll gesperrt. Der Verkehr konnte jedoch über die Parallelfahrbahn geleitet werden.

