Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 57 Neuss-Süd - Pkw überschlägt sich und bleibt auf Dach liegen - Schwerer Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Donnerstag, 28. August 2025, ca. 18:00 Uhr

Die Autobahnpolizei wurde gestern Abend zu einem Unfall auf der A 57 gerufen, in dessen Folge sich ein Pkw überschlagen hatte. Drei Männer wurden zum Teil schwer verletzt.

Vermutlich wegen eines Fahrfehlers beim Überholen kam es gestern auf der A 57 in Fahrtrichtung Nimwegen zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen dem Mercedes eines 47-jährigen Fahrers aus Köln und einem Citroen, der mit drei polnischen Männern besetzt war. Der 47-Jährige fuhr am Autobahndreieck Neuss-Süd von der A 46 kommend auf die Autobahn auf und zog vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen. Hier befand sich der Citroen mit den drei Männern im Alter von 20, 49 und 24 Jahren. Nach einer kurzen Fahrstrecke zog der 47-Jährige ruckartig auf den linken Fahrstreifen, verlor hierbei die Kontrolle über seinen Mercedes und kollidierte mit der Betonschutzwand. Daraufhin schleuderte er gegen den Citroen auf dem mittleren Fahrstreifen, der sich daraufhin überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Der 20-jährige Fahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer, seine beiden Beifahrer wurden leicht verletzt. Der Mercedes-Fahrer blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme konnte der fließende Verkehr über den Seiten- und rechten Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Die Polizei gab die alle Fahrstreifen gegen 20:45 Uhr wieder frei.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell