Polizei Düsseldorf

POL-D: **Folgemeldung** - A 46 Richtung Brilon zwischen den Anschlussstellen Erkelenz-Ost und Mönchengladbach-Wanlo - Schwerer Verkehrsunfall - Eine Person schwer verletzt - Starke Verkehrsbehinderungen

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 28. August 2025, 11:01 Uhr

Wie bereits mit Meldung von Donnerstag, 28. August, 11:55 Uhr berichtet, kam heute Vormittag auf der A 46 Richtung Brilon zwischen den Anschlussstellen Erkelenz-Ost und Mönchengladbach-Wanlo ein Pkw von der Fahrbahn ab und landete in der Böschung.

Den ersten Berichten von der Unfallstelle zufolge fuhr ein 30-Jähriger aus Wegberg mit seinem VW Golf Carbrio hinter einem Lkw auf dem rechten Fahrstreifen und wollte zum Überholen auf den linken Fahrstreifen wechseln. Dabei übersah er hier offenkundig einen nachfolgenden Audi Q8 RS der sich mit deutlich höherer Geschwindigkeit von hinten näherte. Der Fahrer des Audi, ein 22-Jähriger aus Belgien, versuchte noch nach links auszuweichen, kollidierte jedoch mit der Mittelschutzplanke und anschließend mit dem Golf des Wegbergers. Durch den Zusammenprall mit dem Audi schleuderte der Golf anschließend nach rechts in den Grünstreifen und frontal gegen einen Baum. Der 30-Jährige wurde dabei aus seinem Fahrzeug geschleudert. Er kam mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die A 46 in Richtung Brilon partiell kurzzeitig gesperrt werden. Der Verkehr wurde anschließend über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Ein Unfallaufnahmeteam sicherte vor Ort die Unfallspuren. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Mit einer endgültigen kompletten Freigabe der Fahrbahn ist im Laufe des späten Nachmittags zu rechnen.

