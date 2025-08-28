POL-D: Verkehrsunfall in Pempelfort - Zusammenstoß zweier Pkw - Frau schwer verletzt
Düsseldorf (ots)
Unfallzeit: Mittwoch, 27. August 2025, 15:15 Uhr
Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag in Pempelfort kollidierten zwei Pkw. Dabei wurde eine Pkw-Fahrerin so schwer verletzt, dass Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus brachten.
Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 55-jähriger Mann aus Kaarst mit seinem Mercedes auf der Schloßstraße in Richtung Stadtzentrum unterwegs. Plötzlich setzte sich eine 46-jährige Frau aus Düsseldorf mit ihrem Audi von rechts kommend vor ihn, um offenbar kurzfristig links abzubiegen. Der 55-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass es zum Zusammenprall kam.
Die 46-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass Rettungskräfte sie nach der Befreiung aus dem beschädigten Fahrzeug in ein Krankenhaus brachten. Die Ermittlungen dauern an.
