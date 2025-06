BPOLI-WEIL: Gesuchtem wird Grenzkontrolle zum Verhängnis

Basel (ots) - Die Bundespolizei fasst einen mit Haftbefehl gesuchten Flüchtigen an der Schweizer Grenze. Nun sitzt der Mann, dem schwerer Raub vorgeworfen wird, in Untersuchungshaft. Am frühen Dienstagmorgen (24.06.2025) geriet der 20-Jährige, in einem Einreisezug im Badischen Bahnhof Basel, in eine Kontrolle der Bundespolizei. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass ein Untersuchungshaftbefehl gegen den ...

mehr