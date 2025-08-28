Polizei Düsseldorf

POL-D: A 46 Anschlussstelle Dremmen - Pkw kracht in Mittelschutzplanke - 30-Jährige wird verletzt - Vollsperrung der Fahrtrichtung Brilon für fünf Stunden

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Mittwoch, 27. August 2025, 18:40 Uhr

Fünf Fahrzeuge waren gestern Abend in einen Verkehrsunfall auf der A 46 verwickelt. Einer der Pkw stieß mit der Mittelschutzplanke zusammen. Die Polizei sperrte die Richtungsfahrbahn für rund fünf Stunden.

Ein 69 Jahre alter Mönchengladbacher wollte am frühen Mittwochabend einem 34-Jährigen Heinsberger, der grade im Begriff war, an der Anschlussstelle Dremmen auf die A 46 in Fahrtrichtung Brilon aufzufahren, das Einfädeln ermöglichen und wechselte dafür vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Dabei übersah er mutmaßlich eine heranfahrende 30-jährige Frau aus Wassenberg in ihrem VW Golf. Um eine Kollision mit dem 69-Jährigen zu vermeiden, versuchte die 30-Jährige noch auszuweichen. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stößt mit der Mittelschutzplanke zusammen. Aufgrund der Wucht des Aufpralls wurden diverse Fahrzeugteile und Teile des Erdreiches auf die Gegenfahrbahn geschleudert.

Hier konnten zwei Fahrer, 19 und 24 Jahre alt, mit ihren beiden Pkw nicht mehr rechtzeitig anhalten bzw. ausweichen und fuhren über die Fahrzeugteile. Beide Autos wurden leicht beschädigt.

Die 30-Jährige wurde leicht verletzt, alle anderen Personen blieben unverletzt. Wegen der aufwendigen Bergung und anschließender Reinigungsarbeiten sperrte die Polizei die Autobahn in Fahrtrichtung Brilon für rund fünf Stunden. Erst um 23:40 Uhr war die Autobahn wieder für den Verkehr freigegeben.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell