POL-D: Heerdt - Versuchter Raubüberfall auf Discounter - Unbekannter Täter bedroht Kassiererin mit Messer - Polizei bittet um weitere Hinweise

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Montag, 25. August 2025, ca. 20:45- 21:00 Uhr

Mit einem Messer bedrohte gestern Abend ein noch unbekannter Mann eine Kassiererin in einem Discounter. Der Täter konnte flüchten.

Kurz vor 21 Uhr betrat ein unbekannter Mann einen Lebensmitteldiscounter auf der Heerdter Landstraße. Sofort ging er in Richtung des Kassenbereichs, hielt einer Kassiererin ein Messer vor und forderte diese schreiend auf, Ihr Geld auszuhändigen. Die Kassiererin entgegnete, dass sie die Kasse nicht öffnen könne, und brachte sich im hinteren Bereich des Ladenlokals in Sicherheit. Der Tatverdächtige flüchtete daraufhin ohne Tatbeute in Richtung eines Spielplatzes.

Der Mann wird als ca. 170 bis 180 cm groß beschrieben, soll zwischen 20 und 30 Jahren alt und von schlanker Statur sein.

Ob dieser Raubversuch mit anderen Raubdelikten aus der jüngeren Vergangenheit steht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 13 unter der Telefonnummer 0211 870 0.

