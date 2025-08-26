Polizei Düsseldorf

POL-D: Düsseltal - Raubversuch auf Hotel - Täter droht mit Messer und flüchtet ohne Beute - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Sonntag, 24. August 2025, 21:15 Uhr

Nach einem versuchten Raub am Sonntagabend auf ein Hotel in Düsseltal fahndet die Polizei nach dem Täter und sucht Zeugen. Ein bislang unbekannter Mann hatte eine Rezeptionistin mit einem Messer bedroht und war schließlich ohne Bargeld geflüchtet.

Die Mitarbeiterin eines Hotels befand sich Sonntagabend an der Rezeption eines Hotels an der Münsterstraße, als gegen 21:15 Uhr ein vermummter Mann das Hotel betrat und plötzlich mit einem Messer auf sie zukam. Er forderte mehrfach die Herausgabe von Bargeld. Der Mann bemerkte dann aber offenbar, dass sich weitere Personen im Eingangsbereich befanden. Er verließ das Hotel ohne Beute und flüchtete zu Fuß in Richtung Buscherstraße.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 20 bis 30 Jahre alt, hat eine schlanke Statur sowie dunkle, lockige Haare. Zur Tatzeit trug er einen dunkelroten Pullover ohne Kapuze, eine dunkle Sturmhaube und eine dunkle, lange Hose. Er hatte ein Messer und eine schwarze Plastiktüte bei sich.

Ob Zusammenhänge zu vorangegangenen Raubtaten bestehen, wird im Rahmen der Ermittlungen derzeit geprüft.

Hinweise nimmt das zuständige Raubkommissariat (KK 13) der Düsseldorfer Polizei unter der Telefonnummer 0211 - 870 0 entgegen.

