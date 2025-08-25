Polizei Düsseldorf

POL-D: Unterrath - Überfall auf Lebensmitteldiscounter - Unbekannter Täter raubt unter Vorhalt eines Messers Bargeld - Polizei bittet um weitere Hinweise

Düsseldorf (ots)

Samstag, 23. August 2025, 20:55 Uhr

Ein unbekannter Räuber bedrohte am vergangenen Samstag die Kassiererin eines Lebensmitteldiscounters an der Kalkumer Straße in Unterrath mit einem Messer und erbeutete Bargeld.

Den ersten Zeugenaussagen zufolge steuerte der maskierte Räuber gezielt die Kasse des Geschäfts an. Hier bedrohte der Unbekannte die Kassiererin mit einem Messer und forderte Bargeld. Als die Kasse sich öffnete, griff der Täter in die geöffnete Kassenlade und entwendete Geldscheine in Höhe einer niedrigen vierstelligen Summe. Anschließend flüchtete der Täter mit seiner Beute aus dem Ladenlokal in Richtung Unterrather Straße. Im Bereich Unterrather Straße / Eckenerstraße stieg der Täter dann in die Straßenbahn der Linie 707 ein. Der unbekannte Räuber wird als 18 bis 25 Jahre alt beschrieben, er ist von schlanker Statur und ungefähr 1,70 Meter groß. Er hat braune Augen und gebräunte Haut. Der Mann trug unter der dunklen Kapuze seiner Daunenjacke eine weitere helle Kapuze und dazu eine weiße Maske. Zudem war er mit einer dunklen Nike Jogginghose und weißen Sportschuhen bekleidet. Er sprach bei Tatausführung gebrochen deutsch. Das Kriminalkommissariat 13 der Polizei Düsseldorf sucht nach weiteren Zeugen, die Hinweise auf die Identität oder den Aufenthaltsort des Täters geben können. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 0211 870 0.

