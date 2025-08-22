Polizei Düsseldorf

POL-D: Gerresheim - Kette von Hals gestohlen - Schneller Fahndungserfolg - Trickdiebe festgenommen - Ermittlungsrichter

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Donnerstag, 21. August 2025, 16:00 Uhr

Nachdem zwei Personen gestern Nachmittag eine Frau unter einem Vorwand angesprochen, sie umarmt und ihr die Halskette entwendet hatten, klickten dank eines schnellen Fahndungserfolgs bei den Tatverdächtigen die Handschellen.

Gegen 16:00 Uhr war eine 37-jährige Frau aus Düsseldorf auf der Gräulinger Straße in Richtung Gerresheim-Rathaus unterwegs. Plötzlich stoppte ein dunkelgrüner SUV neben ihr und eine Unbekannte sprach sie aus der geöffneten Beifahrertür an. Die Fahrzeuginsassin stieg aus dem Auto aus und gab vor, der 37-Jährigen Schmuck schenken zu wollen. Als sie dies ablehnte, umarmte die Fremde sie, die anschließend wieder in den Pkw stieg. Der Fahrer gab sofort Gas, so dass sich das Duo in Richtung Gräulinger Straße entfernte. Einige Sekunden später bemerkte die Düsseldorferin, dass ihre hochwertige Halskette fehlte und informierte sofort die Polizei.

Im Rahmen einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung stoppte die Polizei den grünen VW Tayron mit zwei besetzten Personen. Die Frau trug das vermeintliche Diebesgut um ihren Hals. Sowohl die 42-jährige Frau als auch der 46-jährige Mann stammen aus Rumänien und wurden festgenommen. Sie werden noch heute im Rahmen des beschleunigten Verfahrens einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell