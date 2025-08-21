Polizei Düsseldorf

POL-D: Grafenberg - Grafenberger Allee - Auffahrunfall an Ampel - mehrere Leichtverletzte - Verkehrsunfallflucht und Verdacht des Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 20. August 2025, 21:15 Uhr

Zwei leicht verletzte Fahrzeuginsassen, zwei beschädigte Fahrzeuge und ein renitenter mutmaßlicher Unfallverursacher sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls in Grafenberg auf der Grafenberger Allee in Richtung Staufenplatz.

Den ersten Zeugenaussagen zufolge wartete der Fahrer eines Pkw Peugeot, ein 24-Jähriger aus Krefeld, vor der roten Ampel auf dem rechten Fahrstreifen. Von hinten näherte sich zu diesem Zeitpunkt ein 36-Jähriger aus Düsseldorf in seiner Mercedes G-Klasse mit erhöhter Geschwindigkeit. Trotz Vollbremsung prallte der Mercedes auf das Heck des Peugeot. Unmittelbar nach dem Aufprall schaltete die Ampel auf Grün. Der 36-Jährige fuhr links an dem Peugeot vorbei, ließ das Fenster an der Beifahrerseite hinunter und rief dem verdutzten 24-Jährigen noch "Ach, ist doch gar nichts passiert" zu, beschleunigte stark und entfernte sich vom Unfallort in Richtung Limburgstraße. Die beiden Beifahrer des 24-Jährigen mussten durch eine RTW-Besatzung ambulant behandelt werden. Der 36-Jährige konnte wenig später im Rahmen der Nahbereichsfahndung durch ein Einsatzteam angehalten und kontrolliert werden. Hier ergab sich schnell der Verdacht, dass der Fahrer des Mercedes unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen in seinem Fahrzeug unterwegs war. Während der polizeilichen Maßnahmen tat sich der 36-Jährige durch sein renitent aggressives Verhalten und fortwährende Beleidigung gegenüber den einschreitenden Beamtinnen und Beamten hervor. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Fahrzeug sowie sein Führerschein beschlagnahmt und das Führen von Kraftfahrzeugen bis auf Weiteres untersagt. Neben einer Verkehrsvergehensanzeige wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung wurde noch ein Bericht an die Fahrerlaubnisbehörde hinsichtlich der Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen geschrieben. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell