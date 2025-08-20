Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberbilk - Ellerstraße - Fahrradfahrerin stößt mit Fußgänger zusammen - Polizei sucht weitere Zeugen

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 13. August 2025, 14:40 Uhr

Bereits am Mittwochnachmittag, den 13. August, kam es auf der Ellerstraße zu einem Zusammenprall zwischen einer 62-jährigen Radfahrerin und einem aus einem Hauseingang tretenden Fußgänger. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nun nach weiteren Zeugen, insbesondere nach einem weiteren Fahrradfahrer.

Die ersten Ermittlungen haben ergeben, dass die 62-Jährige einem Radfahrer ausweichen musste, der ihr auf Höhe der Hausnummer 119 entgegenkam. Dabei wich die Frau auf den angrenzenden Gehweg aus und prallte mit dem auf den Gehweg tretenden Fußgänger zusammen. Die 62-Jährige zog sich durch den Zusammenprall schwere Verletzungen zu. Der bislang unbekannte Radfahrer sah sich laut Zeugen noch um und dürfte auch erkannt haben, dass es zu einem Unfall gekommen war. Trotzdem setzte er seine Fahrt fort und entfernte sich vom Unfallort. Der Unbekannte wird als kräftig und 50 bis 60 Jahre alt beschrieben. Er war mit einem geöffneten, karierten Hemd mit hellem T-Shirt darunter bekleidet. Zudem trug er eine Schirmmütze auf dem Kopf. Das Verkehrskommissariat 1 der Polizei Düsseldorf bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und Hinweise auf die Identität oder den Aufenthaltsort des unbekannten Radfahrers geben können, sich zu melden. Insbesondere der unbekannte Radfahrer selbst wird gebeten, sich an das Verkehrskommissariat 1 zu wenden. Entsprechende Hinweise können unter der Rufnummer 0211 8700 an die Ermittler weitergegeben werden.

