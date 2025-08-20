Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 3 bei Hünxe - Fahrzeugteile auf der Autobahn - Zehn beschädigte Fahrzeuge - Verdacht der Verkehrsunfallflucht - Polizei fahndet nach Fahrer

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Dienstag, 19. August 2025, 07:30 Uhr

Nachdem am Dienstagmorgen zehn Fahrzeuge durch ein auf der Autobahn befindliches Fahrzeugteil beschädigt wurden, fahndet die Polizei nach einem Fahrer und sucht nach Zeugen.

Gegen 7:30 Uhr erhielt die Autobahnpolizeiwache Hünxe von einem Metallteil Kenntnis, dass sich zwischen der Anschlussstelle Wesel und der Raststätte Hünxe-West in Fahrtrichtung Köln befinden sollte. Mit Blaulicht und Martinshorn begaben sich die Beamten sofort zur beschriebenen Stelle. Als die Polizisten eintrafen, waren bereits zehn Verkehrsteilnehmer über die Metallplatte gefahren. Bei allen Fahrzeugen waren die Reifen beschädigt.

Nun sucht die Polizei nach dem Wagen und seinem Fahrer, der das Metallteil verloren hat und anschießend weiterfuhr: Es soll sich um einen Kleintransporter handeln, der vorne weiß und hinten silbern ist. Er hat eine offene Ladefläche und transportierte Gerüstteile. Der Fahrzeugführer soll etwa 40 Jahre alt sein und längere grau-braune Haare haben. Bei dem Metallteil handelt sich um eine Alu-Rahmenschalung von Typ "DokaXlight" (siehe Fotos).

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0211 870 0 bei der Düsseldorfer Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell