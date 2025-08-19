Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Verkehrsunfall auf der A 40 bei Essen - Sechs Fahrzeuge durch umherliegende Trümmerteile beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Montag, 18. August 2025, 23:37 Uhr

Nach einem Verkehrsunfall am späten gestrigen Abend sucht die Polizei nach Zeugen. Es wurden keine Personen verletzt, aber mehrere Fahrzeuge beschädigt.

Laut Zeugenaussagen waren ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem VW Golf und ein 19-Jähriger mit seinem BMW mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Dortmund unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Essen-Kray und der Anschlussstelle Gelsenkirchen-Süd verlor der BMW-Fahrer in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit der rechten Schutzplanke und schleuderte anschließend auf den linken Fahrstreifen. Der VW Golf entfernte sich von der Unfallstelle. Weitere sechs Fahrzeuge wurden durch auf der Fahrbahn liegende Trümmerteile beschädigt. Während der Unfallaufnahme blieb die Autobahn in Fahrtrichtung Dortmund voll gesperrt.

Ob es sich bei dem Golf-Fahrer lediglich um einen Zeugen handelt, oder ob sich der Verdacht der Fahrerflucht sowie der Verdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens erhärtet, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Daher bittet die Polizei um Hinweise. Wer Angaben zu dem VW Golf und seinen Fahrzeugführer machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0211 870 0 an das Verkehrskommissariat 1 der Düsseldorfer Polizei zu wenden.

