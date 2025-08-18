Polizei Düsseldorf

POL-D: Unterbilk - Verdacht des Pkw-Diebstahls - Ohne Führerschein und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs - Untersuchungshaft

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Freitag, 15. August 2025, 15:51 Uhr

Die Polizei stoppte Freitagnachmittag einen Mann, der in Unterbilk mit einem gestohlenen Pkw und ohne Führerschein unterwegs war. Zusätzlich steht er im Verdacht unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren zu sein. Ihm wurden Blutproben entnommen und er wurde festgenommen.

Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise fiel den Beamten ein Mann auf, der mit einem VW Polo auf der Bilker Allee unterwegs war. Nachdem er mehrfach sehr zögerlich und holperig an grünen Ampeln startete und Schlangenlinien fuhr, stoppten die Polizisten den Fahrzeugführer auf der Bilker Allee, Ecke Elisabethstraße. Bei der Kontrolle konnte der Mann weder einen Führerschein noch einen Eigentumsnachweis zum Pkw vorweisen. Ermittlungen ergaben, dass der VW nach einem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben war und der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zusätzlich stellte sich heraus, dass der 28-jährige Mann aus Algerien sich unerlaubt in Deutschland aufhielt. Ihm wurden Blutproben entnommen. Am Samstag wurde er einem Ermittlungsrichter vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft. Ob er das Fahrzeug selbst gestohlen hat, ist unter anderem Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell