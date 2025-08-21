Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Zivilbeamte stellen Fahrraddieb auf frischer Tat - Ermittlungsrichter

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Donnerstag, 21. August 2025, 02:25 Uhr

Zivilbeamte der Düsseldorfer Polizei haben am frühen Donnerstagmorgen einen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, ein Fahrrad entwendet zu haben. Er soll noch heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Gegen 02:25 Uhr fiel einem zivilen Streifenteam am Vinzenzplatz im Bereich Ackerstraße/Gerresheimer Straße ein Mann auf. Er interessierte sich offenbar intensiv für Fahrräder, die an einem Geländer am dortigen Gehweg angeschlossen waren. Die Beamten nahmen den Mann kurzfristig genauer ins Visier und beobachteten tatsächlich, wie er an einem der Fahrräder immer wieder hantierte und schließlich das Schloss aufbrach, sich auf das Rad setzte und davonfuhr. Die Polizisten nahmen unmittelbar sowohl zu Fuß als auch mit einem Einsatzwagen die Verfolgung auf und stellten den Tatverdächtigen schließlich auf der Gerresheimer Straße in Höhe Platz der Diakonie. Im Fahrradkorb fanden die Beamten mögliches Tatwerkzeug. Es wurde zusammen mit dem Fahrrad sichergestellt.

Der bereits wegen ähnlicher Delikte polizeibekannte 48-jährige Mann ohne festen Wohnsitz mit iranischer Staatsangehörigkeit wurde festgenommen. Er soll heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell