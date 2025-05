POL-RZ: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 72-jährigem Pflegeheimbewohner

Ratzeburg (ots) - 27. Mai 2025| Kreis Stormarn | 26.05.2025 - Bad Oldesloe Die Bad Oldesloer Kriminalpolizei ermittelt nach einem schweren Raub in der vergangenen Nacht, bei der eine Seniorin überfallen wurde. Gegen 01.20 Uhr meldete sich eine 82-jährige Seniorin aus der Straße "Im Hölk" in Bad Oldesloe und gab an, dass die Opfer eines Raubes in ihrem Wohnhaus geworden sei. Nach ersten Erkenntnissen erhielt die ...

mehr