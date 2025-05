Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei ermittelt nach schwerem Raub

Ratzeburg (ots)

27. Mai 2025| Kreis Stormarn | 26.05.2025 - Bad Oldesloe

Die Bad Oldesloer Kriminalpolizei ermittelt nach einem schweren Raub in der vergangenen Nacht, bei der eine Seniorin überfallen wurde.

Gegen 01.20 Uhr meldete sich eine 82-jährige Seniorin aus der Straße "Im Hölk" in Bad Oldesloe und gab an, dass die Opfer eines Raubes in ihrem Wohnhaus geworden sei.

Nach ersten Erkenntnissen erhielt die Senioren am später Abend, gegen 21.00 Uhr, einen vermeintlichen Anruf einer Polizistin. In diesem Telefonat wurde der Geschädigten vorgespielt, dass sich Betrüger in der Gegend aufhalten und Straftaten begehen würden. Zur Sicherung ihrer im Haus befindlichen Wertgegenstände und ihres Bargeldvermögens wäre eine Dokumentation dessen erforderlich. Die 82 Jahre alte Frau hegte keinen Verdacht auf eine betrügerische Handlung und ließ daraufhin wie telefonisch vereinbart den gegen 23.40 Uhr an ihrer Wohnanschrift erscheinenden Mann in ihr Haus.

Dieser unbekannte Mann schlug unvermittelt mehrfach auf die Seniorin ein und entwendete das von ihr bereit gelegte Bargeld und die Wertgegenstände. Anschließend ergriff er unerkannt die Flucht.

Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte die schwerverletzte 82-Jährige in ein Krankenhaus.

Der unbekannte Täter konnte wie folgt beschrieben werden: Es soll sich um einen jungen Mann, Anfang 20 gehandelt habe. Er sei ca. 165 cm groß und habe einen modischen Kurzhaarschnitt getragen. Zur Bekleidung kann gesagt werden, sei er hellen Turnschuhen und relativ dunkle Oberbekleidung getragen habe.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat in Bad Oldesloe, im Hölk Personen beobachtet, auf die die Zeugenbeschreibung passen könnte? Wer hat zur Tatzeit Personen oder Fahrzeuge beobachtet, die mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, die Ermittler unter der Telefonnummer 04531/501-0 oder per Email unter BadOldesloe.KI@polizei.landsh.de zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell