POL-RZ: Mutmaßlicher Brandstifter ermittelt

Ratzeburg (ots) - 26. Mai 2025| Kreis Stormarn | 24.-25.05.2025 - Ahrensburg In der Zeit von Samstag (24.05.2025) 01.00 Uhr bis Sonntag (25.05.2025) 15.30 Uhr, kam es in der Straße "Pomonaring" in Ahrensburg zu einem Einbruchdiebstahl aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Unbekannte Täter gelangten über die gewaltsam geöffnete Balkontür in die Innenräume ...

mehr