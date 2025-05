POL-RZ: Polizei ermittelt nach unerlaubter Müllentsorgung

Polizeidirektion Ratzeburg

27. Mai 2025| Kreis Stormarn | 17.-18.05.2025 - Reinbek

Bereits am 17.05. und 18.05.2025 wurde die Stadt Reinbek über zwei illegale Müllablagerungen in der Straße Oher Tannen, in einem Waldweg schräg gegenüber des Parkplatzes Hasenkantine informiert.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge lagerten Unbekannte in der Straße Oher Tannen an zwei Stellen Bauschutt sowie Wohnungstüren, Küchenschränke und Vertäfelungen von insgesamt 6-10 Kubikmeter ab. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass der Müll im Zuge einer umfangreichen Sanierung angefallen ist. Die Sperrigkeit der Gegenstände und die Menge lassen darauf schließen, dass diese mit einem größeren Fahrzeug bzw. Anhänger dorthin transportiert worden sind.

Der zuständige Umweltdienst vom Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Bad Oldesloe leitete ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz ein und bittet zur Aufklärung der Tat um Zeugenhinweise. Wer Angaben zur Herkunft des Abfalles oder zum Entsorger machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 04531/501-531 oder per E-Mail Bezirk.BadOldesloe.PABR@polizei.landsh.de.

