POL-MG: Diebstahl aus Gartencenter: 67-Jähriger in U-Haft

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei Mönchengladbach hat am frühen Samstagmorgen, 29. März, einen 67-jährigen Mann festgenommen, der nun in Untersuchungshaft sitzt.

Der Mann wird verdächtigt, in den vergangenen Wochen nachts mehrfach Pflanzen und Pflanzkübel vom Außengelände eines Gartencenters an der Gereonstraße gestohlen zu haben. Sein Diebesgut transportierte er mit einer Sackkarre in einem Linienbus ab.

Am Samstagmorgen gegen 5.45 Uhr konnte er dabei von einem Zeugen gestellt und von den alarmierten Beamten vorläufig festgenommen werden. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach prüfte die Polizei mögliche Haftgründe. Da welche vorlagen, führten Ermittler den Mann am Sonntag, 30. März, einem Haftrichter vor. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und ordnete Untersuchungshaft an. (km)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell