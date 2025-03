Polizei Mönchengladbach

POL-MG: E-Scooter-Fahrerin von Auto erfasst

Mönchengladbach (ots)

Am Samstag, 29. März, kam es an der Einmündung der Eisenbahnstraße in die Dahlener Straße in Rheydt zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einer 20-Jährigen auf einem E-Scooter. Diese wurde dabei schwer verletzt.

Eine 49-jährige Mönchengladbacherin beabsichtigte gegen 7 Uhr mit ihrem Pkw von der Eisenbahnstraße nach rechts in die Dahlener Straße abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer E-Scooter-Fahrerin, welche nach bisherigem Ermittlungsstand auf dem Fahrradweg der Dahlener Straße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs war. Die 20-Jährige verletzte sich bei der Kollision schwer. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. (lh)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell