PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düsseldorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düsseldorf

POL-D: Bilk - Mann mit Joint und Handy am Steuer - Zivilstreife zieht Autofahrer aus dem Verkehr - Betäubungsmittel sichergestellt - Blutprobe und Anzeigen

POL-D: Bilk - Mann mit Joint und Handy am Steuer - Zivilstreife zieht Autofahrer aus dem Verkehr - Betäubungsmittel sichergestellt - Blutprobe und Anzeigen
  • Bild-Infos
  • Download

Düsseldorf (ots)

Bilk - Mann mit Joint und Handy am Steuer - Zivilstreife zieht Autofahrer aus dem Verkehr - Betäubungsmittel sichergestellt - Blutprobe und Anzeigen

Freitag, 22. August 2025, 17:25 Uhr

Auto fahren und dabei kiffen und telefonieren - Gleich zwei Beeinträchtigungen und Ablenkungen, die im Straßenverkehr schwere Folgen haben können! - Exakt so haben Beamte des Verkehrsdienstes der Düsseldorfer Polizei am frühen Freitagabend einen Mann in Bilk angetroffen und kontrolliert. Ihn erwarten jetzt mehrere Anzeigen.

Den Polizeibeamten fiel der Mann auf dem Südring auf, weil er am Steuer seines VW Golf offensichtlich einen Joint rauchte und dabei gleichzeitig sein Mobiltelefon benutzte. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass er noch fast 100 Gramm Cannabis und Haschisch in mehreren Druckverschlusstütchen mit sich führte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Betäubungsmittel beschlagnahmt. Nach der Fertigung aller Anzeigen konnte der 21 Jahre alte Iraner seinen Heimweg zu Fuß antreten, da ihm die Weiterfahrt untersagt wurde. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf
Pressestelle

Telefon: 0211-870 2005
Fax: 0211-870 2008
https://duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düsseldorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düsseldorf
Weitere Meldungen: Polizei Düsseldorf
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren