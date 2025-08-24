POL-D: Bilk - Mann mit Joint und Handy am Steuer - Zivilstreife zieht Autofahrer aus dem Verkehr - Betäubungsmittel sichergestellt - Blutprobe und Anzeigen

Polizei Düsseldorf

Düsseldorf (ots)

Bilk - Mann mit Joint und Handy am Steuer - Zivilstreife zieht Autofahrer aus dem Verkehr - Betäubungsmittel sichergestellt - Blutprobe und Anzeigen

Freitag, 22. August 2025, 17:25 Uhr

Auto fahren und dabei kiffen und telefonieren - Gleich zwei Beeinträchtigungen und Ablenkungen, die im Straßenverkehr schwere Folgen haben können! - Exakt so haben Beamte des Verkehrsdienstes der Düsseldorfer Polizei am frühen Freitagabend einen Mann in Bilk angetroffen und kontrolliert. Ihn erwarten jetzt mehrere Anzeigen.

Den Polizeibeamten fiel der Mann auf dem Südring auf, weil er am Steuer seines VW Golf offensichtlich einen Joint rauchte und dabei gleichzeitig sein Mobiltelefon benutzte. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass er noch fast 100 Gramm Cannabis und Haschisch in mehreren Druckverschlusstütchen mit sich führte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Betäubungsmittel beschlagnahmt. Nach der Fertigung aller Anzeigen konnte der 21 Jahre alte Iraner seinen Heimweg zu Fuß antreten, da ihm die Weiterfahrt untersagt wurde. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell