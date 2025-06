Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Drogenfund bei und nach Verkehrskontrolle

Meiningen (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen führten Freitagnachmittag eine Verkehrskontrolle mit einer Autofahrerin in Meiningen durch. Während der Maßnahme fanden die Polizisten bei ihrem Beifahrer mehrere Tütchen mit Cannabis sowie mehrere hundert Euro Bargeld und ein zugriffsbereites Einhandmesser. Aufgrund des Fundes ordnete eine Richterin die Durchsuchung der Wohnung an. Hier fanden die Beamten verbotene Betäubungsmittel in nicht geringen Mengen. Die Drogen wurden beschlagnahmt und der Beifahrer vorläufig festgenommen. Während der Haftrichtervorführung am Samstag versuchte der Mann zu flüchten - er konnte jedoch wieder gefasst werden und befindet sich jetzt in einer Thüringer Justizvollzugsanstalt.

