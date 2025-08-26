Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberbilk - Werdener Straße

Kölner Straße

Kruppstraße - Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen im Kreuzungsbereich - Zwei verletzte Fahrzeuginsassen

Düsseldorf (ots)

Montag, 25. August 2025, 14:15 Uhr

Zwei beteiligte Fahrzeuge, eine schwer verletzte Beifahrerin und ein leicht verletztes Kind sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls von Montagnachmittag auf der Werdener Straße / Kölner Straße in Oberbilk.

Nach ersten Informationen von der Unfallstelle wollte der Fahrer eines VW UP, nachdem ein Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn die Kreuzung durchfahren hatte, die Kreuzung räumen. Hierzu wollte der 69-jährige Düsseldorfer geradeaus weiterfahren und übersah dabei möglicherweise den Querverkehr, der zu diesem Zeitpunkt bereits "Grün" hatte. In diesem Moment kam es zur Kollision mit einem Mercedes Sprinter (Krankentransportfahrzeug) eines 56-Jährigen aus Neuss, der mit seiner Front in die rechte Seite des VW UP prallte. Durch den Aufprall wurde die Beifahrerin des 69-Jährigen schwer verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Auch eine Achtjährige die sich im Fond des VW befand, kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Düsseldorf sicherte vor Ort die Unfallspuren. Während der Bergungs - und Rettungsarbeiten kam es vorübergehend zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 16000 Euro.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell