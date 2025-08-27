Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Wersten - Fußgängerin von Pkw erfasst und schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Dienstag, 26. August 2025, 08:16 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Vormittag in Wersten wurde eine Frau von einem Pkw erfasst und so schwer verletzt, dass Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus brachten.

Nach Zeugenaussagen war ein 25-jähriger Düsseldorfer mit seinem Pkw auf der Harffstraße in Richtung Kölner Landstraße unterwegs. Kurz hinter der Einmündung Wipperfürther Straße trat unvermittelt hinter einem parkenden Pkw eine 61-Jährige Düsseldorferin mit ihrem Hund auf die Fahrbahn. Der Fahrer versuchte mit seinem Skoda noch zu bremsen und auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Die Fußgängerin erlitt durch die Kollision schwere Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden müssen. Der Hund wurde zunächst in ein Tierheim gebracht, da vor Ort keine Angehörigen der Düsseldorferin ausgemacht werden konnten.

