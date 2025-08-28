Polizei Düsseldorf

POL-D: **Erstmeldung** - A46 Richtung Brilon zwischen den Anschlussstellen Erkelenz-Ost und Mönchengladbach-Wanlo - Schwerer Verkehrsunfall - Eine Person schwer verletzt - Starke Verkehrsbehinderungen

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 28. August 2025, 11:01 Uhr

Aus bislang unbekannter Ursache kam heute Vormittag auf der A46 Richtung Brilon zwischen den Anschlussstellen Erkelenz-Ost und Mönchengladbach-Wanlo ein Pkw von der Fahrbahn ab und landete in der Böschung.

Nach ersten Informationen wurde der Fahrzeugführer des PKW dabei schwer verletzt. Die A46 Richtung Brilon ist momentan voll gesperrt. Es ist in diesem Bereich mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten die Unfallstelle, wenn möglich, großräumig zu umfahren und auf den Verkehrswarnfunk zu achten.

Wir berichten nach.

