Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrraddiebstahl auf dem Gelände der REHA-Klinik in Bad Langensalza

Bild-Infos

Download

Bad Langensalza (ots)

In der Nacht von Freitag, den 12.09.2025, 20:00 Uhr auf Samstag, den 13.09.2025, 09:00 Uhr verschafften sich unbekannte Diebe gewaltsam Zutritt zu drei Garagen auf dem Gelände der REHA-Klinik in Bad Langensalza. Dabei brachen sie die Schlösser von insgesamt drei Garagen auf und entwendeten aus diesen drei hochwertige Fahrräder, darunter ein blaues E-Bike der Marke KTM. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Zeugenhinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter der Tel.: 03601-4510.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell