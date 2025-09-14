PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrraddiebstahl auf dem Gelände der REHA-Klinik in Bad Langensalza

  • Bild-Infos
  • Download

Bad Langensalza (ots)

In der Nacht von Freitag, den 12.09.2025, 20:00 Uhr auf Samstag, den 13.09.2025, 09:00 Uhr verschafften sich unbekannte Diebe gewaltsam Zutritt zu drei Garagen auf dem Gelände der REHA-Klinik in Bad Langensalza. Dabei brachen sie die Schlösser von insgesamt drei Garagen auf und entwendeten aus diesen drei hochwertige Fahrräder, darunter ein blaues E-Bike der Marke KTM. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Zeugenhinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter der Tel.: 03601-4510.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Unstrut-Hainich
Telefon: 03601 4510
E-Mail: pi-unstrut-hainich@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

