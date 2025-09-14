Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Fahrraddiebstahl auf dem Gelände der REHA-Klinik in Bad Langensalza
Bad Langensalza (ots)
In der Nacht von Freitag, den 12.09.2025, 20:00 Uhr auf Samstag, den 13.09.2025, 09:00 Uhr verschafften sich unbekannte Diebe gewaltsam Zutritt zu drei Garagen auf dem Gelände der REHA-Klinik in Bad Langensalza. Dabei brachen sie die Schlösser von insgesamt drei Garagen auf und entwendeten aus diesen drei hochwertige Fahrräder, darunter ein blaues E-Bike der Marke KTM. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.
Zeugenhinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter der Tel.: 03601-4510.
