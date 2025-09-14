Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Einbruch in einen "Barbershop" in der Mühlhäuser Innenstadt
Mühlhausen (ots)
In der Nacht von Freitag, den 12.09.2025 auf Samstag, den 13.09.2025 verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem "Barbershop" am Untermarkt in Mühlhausen. Aus der Kasse erbeuteten die Täter insgesamt 150 Euro Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt vom Tatort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro. Zeugenhinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter der Tel.: 03601-4510.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Unstrut-Hainich
Telefon: 03601 4510
E-Mail: pi-unstrut-hainich@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell