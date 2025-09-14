PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in einen "Barbershop" in der Mühlhäuser Innenstadt

Mühlhausen (ots)

In der Nacht von Freitag, den 12.09.2025 auf Samstag, den 13.09.2025 verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem "Barbershop" am Untermarkt in Mühlhausen. Aus der Kasse erbeuteten die Täter insgesamt 150 Euro Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt vom Tatort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro. Zeugenhinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter der Tel.: 03601-4510.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Unstrut-Hainich
Telefon: 03601 4510
E-Mail: pi-unstrut-hainich@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 14.09.2025 – 07:48

    LPI-NDH: Trunkenheit im Verkehr Leinefelde

    Nordhausen (ots) - Am 14.09.2025 / 03:00 Uhr fiel Beamten der PI Eichsfeld der 36jährige Führer eines Pkw Mazda auf. Dieser beabsichtigte, vom Parkplatz des Edeka-Marktes in Leinefelde in die Heiligenstädter Straße einzubiegen. Beim Erblicken des Streifenwagens fuhr der Mazda zurück und parkte wieder ein. Bei der Kontrolle des Fahrzeugführers wurde festgestellt, dass dieser augenscheinlich unter dem Einfluss von ...

    mehr
  • 13.09.2025 – 16:48

    LPI-NDH: Erst negativ aufgefallen, dann positiv getestet

    Sondershausen (ots) - Positiv auf Cannabiskonsum getestet wurde ein 22jähriger Citroen-Fahrer am heutigen Tage, nachdem er gegen 13:15 Uhr in der Güntherstraße einer polizeilichen Kontrolle unterzogen wurde. Vorhergehend war der junge Mann aufgefallen, da er sich an seiner Ampel mit seinem Pkw unüblich und andere Verkehrsteilnehmer behindernd einordnete, so dass sich eine Polizeistreife zur Kontrolle des Fahrers ...

    mehr
  • 13.09.2025 – 16:29

    LPI-NDH: Vierbeiniger Fußballfan scheitert am Ordnungsdienst

    Sondershausen (ots) - Nicht schlecht staunten die Ordner beim ortsansässigen Fußballverein Eintracht Sondershausen, als am heutigen Samstag kurz nach 14 Uhr Irish-Terrier-Rüde Sam durch das Haupttor auf die Sportanlage auf dem Göldner tippelte. Der offenbar fußballbegeisterte Hund hatte sich scheinbar fest vorgenommen, die spannende Partie zwischen Eintracht Sondershausen und dem SV Germania Wüstheuterode live im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren