Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250212.1 Schwentinental: Bombenentschärfung am Donnerstag in der Straße Klinkenberg

Ein Dokument

Schwentinental (ots)

Donnerstag entschärft der Kampfmittelräumdienst in Schwentinental in der Straße Klinkenberg eine Fliegerbombe. Aufgrund der örtlichen Bedingungen sind nur sehr wenige Haushalte von der Sperrung betroffen.

Bei der Überprüfung eines Verdachtspunktes anlässlich einer Bebauungsanfrage erlangten Mitarbeiter nach einer erfolgten Luftbildauswertung Hinweise auf einen Blindgänger. Nach erfolgter Tiefensondierung stießen die Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes auf eine amerikanische 250-Kilo-Bombe, die über einen Heckzünder verfügt. In einem gemeinsamen Gespräch legten Vertreterinnen und Vertreter des Kampfmittelräumdienstes, der Polizei, der Stadt Schwentinental und weiteren beteiligten Stellen fest, dass die Bombe am Donnerstagvormittag entschärft wird.

Im Evakuierungsbereich befindet sich nur wenig Bebauung, das Gebiet ist relativ hügelig, so dass nur rund 20 Personen aus sechs Haushalten von der Sperrung betroffen sind. Hierbei handelt es sich um die Straße Klinkenberg 7, Raisdorfer Holz 24,49,51,53 und Rönner Weg 32. Bis 10 Uhr müssen die Anwohner im auf der Karte gekennzeichneten Bereich ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Zur gleichen Zeit richtet die Polizei Straßensperrungen ein. Sobald sichergestellt ist, dass sich niemand mehr im Sperrbereich aufhält, beginnen die Experten des Kampfmittelräumdienstes mit der Entschärfung der Bombe. Angaben zur Dauer können nicht gemacht werden. Anwohnerinnen und Anwohner sollten sich jedoch auf eine mehrstündige Abwesenheit einstellen und an Nahrung, Getränke und benötigte Medikamente denken.

Eine Ersatzunterkunft wird es bei dieser Bombenentschärfung nicht geben. Ein Bürgertelefon der Stadt Schwentinental ist am Tage der Entschärfung ab 7 Uhr bis Entschärfungsende unter der Telefonnummer 0159-01824669 eingerichtet.

Ein Presseteam der Polizeidirektion Kiel ist am Einsatztag unter den bekannten Telefonnummern erreichbar und befindet sich ab 9:00 Uhr in der Bahnhofstraße 11-15 bei der Feuerwehr Raisdorf. Pressevertreterinnen und -vertreter haben nach der Entschärfung die Möglichkeit, am Entschärfungsort O-Töne der Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes zu erhalten.

Stephanie Lage

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell