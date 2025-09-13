Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Erst negativ aufgefallen, dann positiv getestet

Sondershausen (ots)

Positiv auf Cannabiskonsum getestet wurde ein 22jähriger Citroen-Fahrer am heutigen Tage, nachdem er gegen 13:15 Uhr in der Güntherstraße einer polizeilichen Kontrolle unterzogen wurde. Vorhergehend war der junge Mann aufgefallen, da er sich an seiner Ampel mit seinem Pkw unüblich und andere Verkehrsteilnehmer behindernd einordnete, so dass sich eine Polizeistreife zur Kontrolle des Fahrers entschied.

Aufgrund des positiven Vortests musste der Mann die Beamten zur Durchführung einer Blutentnahme ins nächste Krankenhaus begleiten. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Es wurde entsprechend Anzeige erstattet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell