Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: betrunkener Radfahrer Heiligenstadt
Nordhausen (ots)
Am 12.09.2025 / 20:09 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld in Heiligenstadt / Göttinger Straße den 41jährigen Führer eines Fahrrades. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von 1,8 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, die Weiterfahrt untersagt.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell