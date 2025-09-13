PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: betrunkener Autofahrer Worbis

Nordhausen (ots)

Am 13.09.2025 / 00:30 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld in der Worbiser Franz-Weinrich-Straße den 36jährigen Führer eines schwarzen Pkw VW Polo. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von 1,76 Promille festgestellt. Daraufhin wurde eine Blutentnahme veranlasst, der Führerschein sichergestellt und Anzeige erstattet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

  • 13.09.2025 – 10:19

    LPI-NDH: angetrunkener E-Scooter-Fahrer Worbis

    Nordhausen (ots) - Am 13.09.2025 / 01:35 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld in der Worbiser Franz-Weinrich-Straße den 15jährigen Führer eines E-Scooters. Bei diesem wurde Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 0,85 Promille ergab. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und die Weiterfahrt untersagt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche an die Erziehungsberechtigten ...

    mehr
  • 13.09.2025 – 10:04

    LPI-NDH: Am Gartenzaun hängen geblieben

    Nordhausen, Wolkramshausen (ots) - In den ersten Stunden des Samstag, den 13.09.2025, ging um 01:37 Uhr eine ungwöhnliche Meldung über den Notruf ein. In Wolkramshausen, in der Parkstraße sei eine Person "abgerutscht" und habe sich am Zaun aufgespießt. Seine Lebensgefährtin löste den Einsatz bei der Rettungsleitstelle Nordhausen aus. Eingesetzte Beamte fanden tatsächlich einen 60jährigen Mann vor, welcher mit dem ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 21:58

    LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten Person: Wo ist Lea Z.?

    Nordhausen (ots) - Die Fahndungsmaßnahmen nach der seit dem 11.09.2025 vermissten Lea Z. können eingestellt werden. Die Vermisste konnte nach einem Hinweis wohlbehalten angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich für die Hinweise aus der Bevölkerung und der Medienvertreter. Es wird darum gebeten, die Bildnisse und den Namen der Betroffenen aus den einschlägigen ...

    mehr
