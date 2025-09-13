Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: betrunkener Autofahrer Worbis
Nordhausen (ots)
Am 13.09.2025 / 00:30 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld in der Worbiser Franz-Weinrich-Straße den 36jährigen Führer eines schwarzen Pkw VW Polo. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von 1,76 Promille festgestellt. Daraufhin wurde eine Blutentnahme veranlasst, der Führerschein sichergestellt und Anzeige erstattet.
