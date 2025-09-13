PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Am Gartenzaun hängen geblieben

Nordhausen, Wolkramshausen (ots)

In den ersten Stunden des Samstag, den 13.09.2025, ging um 01:37 Uhr eine ungwöhnliche Meldung über den Notruf ein. In Wolkramshausen, in der Parkstraße sei eine Person "abgerutscht" und habe sich am Zaun aufgespießt. Seine Lebensgefährtin löste den Einsatz bei der Rettungsleitstelle Nordhausen aus. Eingesetzte Beamte fanden tatsächlich einen 60jährigen Mann vor, welcher mit dem rechten Unterschenkel an der Spitze einer Umfriedung hängen geblieben war. Die Feuerwehr leistete technische Hilfe, befreite den Mann, welcher anschließend verletzt dem Südharzklinikum zugeführt wurde. Zurück blieben drei abgetrennte Zacken von einem Metallzaun. Das Paar aus Brandenburg hatte sich in eine Ferienwohnung eingemietet. Beim Einchecken zu später Stunde, war man mit der Schließanlage überfordert, sodasss sich der Mann zum Übersteigen des Zaunes entschlossen hatte. Der Alkoholkonsum, welcher immerhin 1,02 Promille bei einem Test ergab, war bei diesem Manöver sicher nicht förderlich.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 12.09.2025 – 21:58

    LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten Person: Wo ist Lea Z.?

    Nordhausen (ots) - Die Fahndungsmaßnahmen nach der seit dem 11.09.2025 vermissten Lea Z. können eingestellt werden. Die Vermisste konnte nach einem Hinweis wohlbehalten angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich für die Hinweise aus der Bevölkerung und der Medienvertreter. Es wird darum gebeten, die Bildnisse und den Namen der Betroffenen aus den einschlägigen ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 14:55

    LPI-NDH: Diebe plündern Spendenbox eines Tierheims

    Nordhausen (ots) - Nach einem Diebstahl, der sich in Nordhausen ereignete, bittet die Polizei im Zeugenhinweise. Ersten Erkenntnissen zufolge entnahmen bislang unbekannte Täter am Freitag, kurz nach 6 Uhr, Futterspenden aus der Spendenbox des Tierheims An der Alten Schäferei. Der Wert der erbeuteten Futterspenden ist gegenwärtig noch unklar. Der oder die unbekannten Täter ergriffen nach der Tat die Flucht. Hat jemand ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 14:53

    LPI-NDH: Kollision im Gegenverkehr

    Wiesenfeld (ots) - Im Eichsfeld befuhr ein Autofahrer am Freitagmorgen, gegen 7.20 Uhr, die Landstraße 1003 aus Richtung Rüstungen kommend in Richtung Wiesenfeld, als er mit seinem Pkw aus noch ungeklärter Ursache ins Schleudern geriet und in der weiteren Folge mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte. Personen wurden nicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren