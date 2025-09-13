Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Am Gartenzaun hängen geblieben

Nordhausen, Wolkramshausen (ots)

In den ersten Stunden des Samstag, den 13.09.2025, ging um 01:37 Uhr eine ungwöhnliche Meldung über den Notruf ein. In Wolkramshausen, in der Parkstraße sei eine Person "abgerutscht" und habe sich am Zaun aufgespießt. Seine Lebensgefährtin löste den Einsatz bei der Rettungsleitstelle Nordhausen aus. Eingesetzte Beamte fanden tatsächlich einen 60jährigen Mann vor, welcher mit dem rechten Unterschenkel an der Spitze einer Umfriedung hängen geblieben war. Die Feuerwehr leistete technische Hilfe, befreite den Mann, welcher anschließend verletzt dem Südharzklinikum zugeführt wurde. Zurück blieben drei abgetrennte Zacken von einem Metallzaun. Das Paar aus Brandenburg hatte sich in eine Ferienwohnung eingemietet. Beim Einchecken zu später Stunde, war man mit der Schließanlage überfordert, sodasss sich der Mann zum Übersteigen des Zaunes entschlossen hatte. Der Alkoholkonsum, welcher immerhin 1,02 Promille bei einem Test ergab, war bei diesem Manöver sicher nicht förderlich.

