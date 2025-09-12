Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe plündern Spendenbox eines Tierheims

Nordhausen (ots)

Nach einem Diebstahl, der sich in Nordhausen ereignete, bittet die Polizei im Zeugenhinweise.

Ersten Erkenntnissen zufolge entnahmen bislang unbekannte Täter am Freitag, kurz nach 6 Uhr, Futterspenden aus der Spendenbox des Tierheims An der Alten Schäferei. Der Wert der erbeuteten Futterspenden ist gegenwärtig noch unklar. Der oder die unbekannten Täter ergriffen nach der Tat die Flucht.

Hat jemand zur Tatzeit Personen im Bereich des Tierheims beobachtet, die sich an der Spendenbox zu schaffen machten? Wer hat sonst Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0238783

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell