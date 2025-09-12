PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe plündern Spendenbox eines Tierheims

Nordhausen (ots)

Nach einem Diebstahl, der sich in Nordhausen ereignete, bittet die Polizei im Zeugenhinweise.

Ersten Erkenntnissen zufolge entnahmen bislang unbekannte Täter am Freitag, kurz nach 6 Uhr, Futterspenden aus der Spendenbox des Tierheims An der Alten Schäferei. Der Wert der erbeuteten Futterspenden ist gegenwärtig noch unklar. Der oder die unbekannten Täter ergriffen nach der Tat die Flucht.

Hat jemand zur Tatzeit Personen im Bereich des Tierheims beobachtet, die sich an der Spendenbox zu schaffen machten? Wer hat sonst Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0238783

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 12.09.2025 – 14:53

    LPI-NDH: Kollision im Gegenverkehr

    Wiesenfeld (ots) - Im Eichsfeld befuhr ein Autofahrer am Freitagmorgen, gegen 7.20 Uhr, die Landstraße 1003 aus Richtung Rüstungen kommend in Richtung Wiesenfeld, als er mit seinem Pkw aus noch ungeklärter Ursache ins Schleudern geriet und in der weiteren Folge mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte. Personen wurden nicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 13:49

    LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Polizei sucht Zeugen nach Sexualdelikt

    Breitenbach (ots) - Bereits am Mittwoch berichtete die Polizei über ein Sexualdelikt, welches sich im Eichsfeldkreis ereignete. Link zum Bericht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6115202 Die Geschädigte war am Mittwoch, zwischen 5.35 Uhr und 5.52 Uhr, mit einem E-Scooter auf dem landwirtschaftlichen Weg zwischen den Ortslagen Worbis und Leinefelde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren