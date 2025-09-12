PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Polizei sucht Zeugen nach Sexualdelikt

Breitenbach (ots)

Bereits am Mittwoch berichtete die Polizei über ein Sexualdelikt, welches sich im Eichsfeldkreis ereignete.

Link zum Bericht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6115202

Die Geschädigte war am Mittwoch, zwischen 5.35 Uhr und 5.52 Uhr, mit einem E-Scooter auf dem landwirtschaftlichen Weg zwischen den Ortslagen Worbis und Leinefelde unterwegs, als sie auf Höhe der Ortslage Breitenbach Opfer eines Sexualdeliktes wurde. Der bislang unbekannte männliche Täter ergriff nach der Tat die Flucht.

Die Polizei bittet Bürgerinnen und Bürger in der Region in den kommenden Tagen besondere Aufmerksamkeit und Vorsicht walten zu lassen. Melden Sie sich im Verdachtsfall umgehend über die Notrufnummer 110 bei der Polizei.

Die Polizei dankt der Bevölkerung für die bereits eingegangenen Zeugenhinweise. Die Kriminalpolizei geht diesen gegenwärtig intensiv nach.

Die Polizei bittet auch weiterhin um Hinweise zur Tat. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat oder dem bislang unbekannten Tatverdächtigen in Zusammenhang stehen könnten?

Der bislang unbekannte Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

   - männlich
   - etwa 1,80 m groß
   - Bekleidung: schwarz gekleidet; trug Handschuhe und eine 
     Jogginghose mit hellen Kniestrümpfen darüber
   - dunkler Teint
   - braune Augen

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Aktenzeichen: 0236404

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

