Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Sexualdelikt

Breitenbach (ots)

Nach einer Straftat, welche sich am Mittwochmorgen im Eichsfeldkreis ereignete, bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Bisherigen Ermittlungen zufolge war die Geschädigte zwischen 5.35 Uhr und 5.52 Uhr mit einem E-Scooter auf dem landwirtschaftlichen Weg zwischen den Ortslagen Worbis und Leinefelde unterwegs, als sie auf Höhe der Ortslage Breitenbach Opfer eines Sexualdeliktes wurde. Der bislang unbekannte männliche Täter ergriff nach der Tat die Flucht.

Die Nordhäuser Kriminalpolizei nahm umgehend die Ermittlungen auf und bittet nun um Zeugenhinweise.

Der bislang unbekannte Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: - männlich - etwa 1,80 m groß - Bekleidung: schwarz gekleidet; trug Handschuhe und eine Jogginghose mit hellen Kniestrümpfen darüber - dunkler Teint - braune Augen.

Der Tatverdächtige sprach deutsch.

Wer kann Hinweise geben? Wer hat im Bereich des Tatortes einen Mann gesehen, auf den die Beschreibung zutrifft? Sämtliche Wahrnehmungen können für die weiteren polizeilichen Ermittlungen entscheidend sein.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Aktenzeichen: 0236404

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell