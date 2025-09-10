Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wem gehört dieses Wertgelass?

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Nordhausen (ots)

Bereits am Sonntag, den 24. August, bemerkte ein Zeuge, dass bislang unbekannte Personen im Bereich einer Ampel in der Clara-Zetkin-Straße ein in eine Einkaufstüte verpacktes Wertgelass abgestellt hatten.

Die Einkaufstüte wurde mitsamt des Inhalts durch die Polizei sichergestellt.

Die Nordhäuser Kriminalpolizei bittet nun um Hinweise.

Wem gehört dieses Wertgelass? Wer erkennt es oder weiß, wo dieses gestohlen oder sonst abhandengekommen ist?

Wer Anhaben zu dem Wertgelass machen kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0220029

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell