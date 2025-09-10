Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alkoholisierter Radfahrer aus dem Verkehr gezogen

Nordhausen (ots)

Die Beamten des Nordhäuser Inspektionsdienstes kontrollierten am Dienstag, gegen 21.40 Uhr, in der Leimbacher Straße einen Fahrradfahrer. Es stellte sich heraus, dass der 24-Jährige erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Zur Beweissicherung wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Die Polizisten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

