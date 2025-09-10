Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Unbekannte beschädigen Unterstand für Einkaufswagen
Mühlhausen (ots)
Das Einkaufswagenhäuschen eines Supermarktes in der Eisenacher Straße fiel am Dienstagabend bislang unbekannten Vandalen zum Opfer. Der oder die Täter beschädigten gegen 20 Uhr das Plexiglas des Unterstandes. Anschließend flüchtete der oder die Täter unerkannt. Wer Angaben zu Tat oder Täterschaft machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.
Aktenzeichen: 0236180
