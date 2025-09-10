Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorsense aus Schuppen gestohlen

Nordhausen (ots)

In Krimderode im Mittelbergweg verschafften sich bislang unbekannte Täter zwischen Montag, 19.30 Uhr, und Dienstag, 19.30 Uhr, in einer Gartenanlage gewaltsam Zutritt in das Innere eines Schuppens. Darin öffnet der oder die Täter mehrere Schränke gewaltsam und entwendeten schließlich eine Motorsense des Herstellers Stihl im Wert von mehreren hundert Euro. Außerdem verursachten der oder die Täter etwa 400 Euro Sachschaden.

Die Nordhäuser Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet unter der Tel. 03631/960 um Zeugenhinweise.

Aktenzeichen: 0236244

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell