LPI-NDH: Kennzeichen entwendet

Mühlhausen/ Thüringen (ots) - Zu einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei kam es am 09.09.2025 gegen 01:15 Uhr im Stadtgebiet von Mühlhausen. Dabei lieferte sich der 34-jährige Mann, mit seinem E-Bike und ohne Licht ein Rennen von der Ammerschen Landstraße bis zum Alten Blobach. Hier verloren die Beamten kurzzeitig den Sichtkontakt zum Fahrer, konnten ihn aber bei der Einhornapotheke im Bereich der Feldstraße wieder ...

mehr