LPI-NDH: Kennzeichen entwendet

Bad Frankenhausen (ots)

Auf die hintere Kennzeichentafel eines Pkw hatten es Diebe in Bad Frankenhausen abgesehen. Das Auto war zur Tatzeit, am Dienstag zwischen 16 Uhr und 16.15 Uhr, auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Seehäuser Straße abgestellt. Wer für den Diebstahl der Kennzeichentafel verantwortlich ist, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und bittet mögliche Zeugen unter der Tel. 0361/574365100 um Hinweise.

Aktenzeichen: 236013

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

