Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presse Apolda

Apolda (ots)

Am 13.04.2025 ereignete sich gegen 01:30 Uhr in der Weimarischen Straße der Ortslage Kromsdorf ein Verkehrsunfall mit einem Radfahrer. Zur Unfallzeit befuhr der 25jährige Radfahrer die Weimarische Straße in Richtung Straße "Langer Weg" und kam aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Fahrrad nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte der Radfahrer mit einem geparkten Pkw und beschädigte dessen komplette Heckscheibe. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

