LPI-J: Glasfaserrohre entwendet

Apolda (ots) - Am 10.04.2025 in der Zeit von 08:00 Uhr bis 18:20 Uhr kam es in der Pestalozzistraße in Apolda zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Eine 33-jährige Pkw-Fahrerin parkte ihr Fahrzeug in der Pestalozzistraße, Apolda, Höhe der Hausnummer 3 am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Käthe-Kollwitz-Straße. Der unbekannte Fahrer streifte vermutlich beim Ein,- oder Ausparken mit der Front seines Fahrzeuges das Heck des Pkw der Geschädigten und entfernte sich ...

mehr