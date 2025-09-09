Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nächtliche Verfolgungsfahrt mit E-Bike

Mühlhausen/ Thüringen (ots)

Zu einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei kam es am 09.09.2025 gegen 01:15 Uhr im Stadtgebiet von Mühlhausen. Dabei lieferte sich der 34-jährige Mann, mit seinem E-Bike und ohne Licht ein Rennen von der Ammerschen Landstraße bis zum Alten Blobach. Hier verloren die Beamten kurzzeitig den Sichtkontakt zum Fahrer, konnten ihn aber bei der Einhornapotheke im Bereich der Feldstraße wieder herstellen. Nun flüchtete der 34-jährige Mann weiter zu Fuß, wo er kurze Zeit später durch eine zweite Funkwagenstreife gefasst wurde. Der Grund für seine Flucht, bei der er zum Glück keine weiteren Personen gefährdete, waren eine fehlende Pflichtversicherung und eine zusätzliche technische Manipulation an seinem E.-Bike die es schneller gemacht hatte. Nach der Sicherstellung des Vehicles und in Erwartung einer Anzeige, wurde der Mann aus der polizeilichen Maßnahme entlassen.

