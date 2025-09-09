PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nächtliche Verfolgungsfahrt mit E-Bike

Mühlhausen/ Thüringen (ots)

Zu einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei kam es am 09.09.2025 gegen 01:15 Uhr im Stadtgebiet von Mühlhausen. Dabei lieferte sich der 34-jährige Mann, mit seinem E-Bike und ohne Licht ein Rennen von der Ammerschen Landstraße bis zum Alten Blobach. Hier verloren die Beamten kurzzeitig den Sichtkontakt zum Fahrer, konnten ihn aber bei der Einhornapotheke im Bereich der Feldstraße wieder herstellen. Nun flüchtete der 34-jährige Mann weiter zu Fuß, wo er kurze Zeit später durch eine zweite Funkwagenstreife gefasst wurde. Der Grund für seine Flucht, bei der er zum Glück keine weiteren Personen gefährdete, waren eine fehlende Pflichtversicherung und eine zusätzliche technische Manipulation an seinem E.-Bike die es schneller gemacht hatte. Nach der Sicherstellung des Vehicles und in Erwartung einer Anzeige, wurde der Mann aus der polizeilichen Maßnahme entlassen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Unstrut-Hainich
Telefon: 03601 4510
E-Mail: pi-unstrut-hainich@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 09.09.2025 – 07:56

    LPI-NDH: Verletzte Fußgängerin nach Verkehrsunfall

    Heilbad Heiligenstadt (ots) - Gegen Montagnachmittag 15:00 Uhr ereignete sich in Heilbad Heiligensatd, Brüsseler Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer 75-jährigen Fußgängerin. Der 78-jährige Opel-Fahrer befuhr in Schrittgeschwindigkeit den Parkplatz des ALDI-Marktes, um diesen zu verlassen. Hierbei übersah dieser die querende Fußgängerin und erfasste diese. Durch den Zusammenstoß stürzte die ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 07:48

    LPI-NDH: Berauscht auf dem E-Scooter

    Heilbad Heiligenstadt (ots) - Ein 42-jähriger E-Scooterfahrer wurde am gestrigen Abend gegen 22:00 Uhr in der Wilhelmstraße in Heilbad Heiligenstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Der Fahrzeugführer wird sich nun wegen Fahren unter berauschenden Mitteln ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 14:51

    LPI-NDH: Versuchter Einbruch in Firma

    Leinefelde (ots) - Bereits am vergangenen Freitag war eine Firma im Gewerbepark Süd im Visier von Einbrechern. Gegen 20.40 Uhr verschafften sich mehrere Unbekannte gewaltsam Zutritt auf das Firmengelände. Die Täter verließen die Firma ohne Beutegut. Sie verursachten jedoch einen Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des versuchten besonders schweren Diebstahls und bittet unter der Tel. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren