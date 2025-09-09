Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Berauscht auf dem E-Scooter
Heilbad Heiligenstadt (ots)
Ein 42-jähriger E-Scooterfahrer wurde am gestrigen Abend gegen 22:00 Uhr in der Wilhelmstraße in Heilbad Heiligenstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Der Fahrzeugführer wird sich nun wegen Fahren unter berauschenden Mitteln verantworten müssen.
