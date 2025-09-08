Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Kollision im Begegnungsverkehr - Straße voll gesperrt
Großmehlra (ots)
Am Montagvormittag befuhr ein Autofahrer die Straße von Großmehlra kommend in Richtung Schlotheim, als er im Bereich einer Kurve aus bisher noch ungeklärter Ursache mit einem entgegenkommenden Pkw kollidierte. Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges wurde bei dem Unfall verletzt und im Krankenhaus behandelt. Die Straße war von ca. 11.15 Uhr bis ca. 12.30 Uhr voll gesperrt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei ermittelt nun zur Klärung der genauen Unfallursache.
