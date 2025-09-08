Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: E-Bikes aus Keller gestohlen

Nordhausen (ots)

Gleich auf zwei Pedelecs hatten es Diebe in Nordhausen abgesehen. Zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 5.40 Uhr, verschafften sich der oder die Täter Zutritt in ein Mehrfamilienhaus am Lutherplatz. Aus dem Kellerbereich entwendeten die Unbekannten zwei E-Bikes, welche gegen Wegnahme gesichert waren. Bei den Fahrrädern handelt es sich um ein blaues Pedelec des Herstellers Cube vom Typ Reaction Hybrid 2022 und um ein schwarzes E-Bike des Herstellers Mondraker vom Typ Crafty R 2022. Wer kann Anhaben zur Tat oder zum Verbleib der beiden gestohlenen E-Bikes machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0234002

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell